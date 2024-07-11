Россиянам рассказали, сколько продлится жаркое лето

«Фобос»: жаркое лето в Центральной России продлится не больше трех недель

Жаркое и теплое лето в Центральной России продлится не больше трех недель. Такое предположение в комментарии РИА «Новости» сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Жаркого и теплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось всего-то на три недели», — подчеркнул он.

По его словам, в середине лета температура упадет до плюс 25 градусов, а в августе — будет составлять не более 21-22 градусов.

Ранее Тишковец предположил, что жаркая погода в Москве и области пойдет на спад ближе к середине июля. В четверг, 11 июля, в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха.

Врач-терапевт Лариса Алексеева посоветовала москвичам и гостям столицы как можно меньше находиться на открытом солнце, чтобы не получить тепловой удар.