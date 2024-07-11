Синоптик Тишковец: жара в Москве спадет ближе к середине июля

Жаркая погода надолго установилась в Москве и области. Высокие температуры пойдут на спад ближе к середине июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передала «Вечерняя Москва».

По прогнозам синоптика, в ближайшие дни столбики термометров установятся на отметке в +29 градусов, такие значения превышают норму. Жара спадет после 16 июля, когда температура вернется в положенные климатические рамки.

Отмечается, что сегодня в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.