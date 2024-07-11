Терапевт Алексеева призвала москвичей поменьше находиться на открытом солнце в жару

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей поменьше находиться на открытом солнце, чтобы не получить тепловой удар. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Ранее СМИ писали, что в ближайшие дни в российской столице будет преобладать температура +27… +29 градусов, в Подмосковье столбики термометров будут показывать +24… +29 градусов.

По словам медика, при выходе на жару следует обязательно надевать головной убор. Также важно пить больше воды, поскольку при высоких температурах усиливается потоотделение.

Во время жары лучше не заниматься активным спортом на улице, можно просто погулять в вечернее время или же пойти на тренировку в утренние часы, добавила Алексеева.