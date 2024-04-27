Врач Кашух посоветовала не сочетать яйца с сыром из-за риска переедания | 360°

27 апреля 2024, 13:31
Врач Кашух посоветовала не сочетать яйца с сыром из-за риска переедания
Куриные яйца — источник жизненно важных аминокислот, которые укрепляют иммунитет и поддерживают обмен веществ. Однако всю пользу можно разрушить при неправильном подходе к употреблению продукта, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.
Она напомнила, что дневная норма — не более одного-двух яиц. Однако при добавлении сыра, ветчины и мяса появляется риск переедания. Врач также посоветовала не сочетать блюдо с высококалорийными соусами и майонезом.
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По ее словам, лучшим дополнением станут зелень, капуста, огурец, сельдерей и шпинат.
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