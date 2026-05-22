Пауэрбанк задымился и загорелся в лифте у девушки в Сургуте

В лифте жилого дома в Сургуте у девушки в сумке загорелся портативный аккумулятор. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как после закрытия дверей лифта из сумки начинает валить дым, а затем появляется пламя. Девушка бросила сумку на пол, кабину затянуло дымом.

«К счастью, серьезных последствий не наступило. Сообщений по этому случаю на номер 112 не поступало», — рассказали спасатели.

В МЧС напомнили, что для безопасности нужно покупать только сертифицированные пауэрбанки и не допускать их перегрева и механических повреждений.

В феврале пауэрбанк загорелся на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Стамбул. Воспламенившееся зарядное устройство прожгло пассажирское кресло. Владелец получил небольшой ожог.