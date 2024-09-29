Россиянам рассказали, почему могут изъять паспорт

Изъятие паспорта гражданина РФ является серьезной административной мерой, которую применяют в определенных случаях. Об этом в беседе с «Газета.ru» рассказала председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края Екатерина Антонова.

«Опечатки, неверное указание пола, даты рождения или места рождения, а также другие неточности в данных паспорта могут стать причиной его изъятия и замены на новый», — отметила она.

Адвокат напомнила, что нужно учитывать истечение срока действия паспорта. По достижении определенного возраста или в случае изменения внешности владельца он подлежит замене.

Еще одной частой причиной изъятия паспорта становится незаконное пересечение границы. Если у гражданина нет права въезда в Россию или он не соблюдает правила пребывания, сотрудники МВД могут изъять его паспорт.

Документ подлежит изъятию, если при его оформлении человек предоставил ложные сведения. В этом случае его привлекут к ответственности.

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