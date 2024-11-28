Россиянам рассказали об уловках мошенников в период распродаж

Кибермошенники активировались во время сезона ноябрьских распродаж. О способах мошенничества в интернете рассказал РИА «Новости» начальник отдела по информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко.

По словам эксперта, распространилась схема мошенничества с использованием так называемых дипфейков — синтезирования человеческого изображения или голоса при помощи искусственного интеллекта.

Мошенники взламывают аккаунты пользователей, и, подделав образ владельца аккаунта, рассылают аудио- и видеосообщения с призывом покупать нужные товары от лица пользователя. Так же мошенники поступают и с популярными Telegram-каналами, рассылая сообщения их подписчикам.

Как рассказал Коробченко, еще одной популярной схемой обмана пользователей в период распродаж стала подделка сайтов интернет-магазинов и маркетплейсов и их аккаунтов в соцсетях, при помощи которых злоумышленники рассылают предложения о распродажах.

«Если юзеры (пользователи — прим. ред.) перейдут по ссылкам в сообщениях или письме в электронной почте, то попадут на фейковый сайт, который похож на настоящий. Отличия — в нюансах, например, мошенники могут не „попасть“ в традиционную цветовую гамму бренда или использовать неактуальную информацию в других разделах сайта», — сообщил Коробченко.

Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовал использовать критическое мышление и задавать себе вопросы: привычно ли ведет себя отправитель подозрительного видео, его ли стиль общения, почему бренд прислал напоминание о распродажах непосредственно пользователю, если всегда делает это через приложение.

Ранее россиянам напомнили о старой схеме обмана у касс в магазинах. Мошенники предлагают оплатить покупку ворованной картой.