Россиян предупредили о возвращении коварной схемы обмана у касс в супермаркетах

Мошенники вернули в свой арсенал старую схема обмана покупателей у кассы магазина. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Пока покупатель ждет своей очереди на кассе магазина, к нему подходит обычный не вызывающий опасений человек и предлагает оплатить покупки своей банковской картой в обмен на наличные.

Эту просьбу злоумышленник объясняет просто: якобы срочно понадобились наличные, а ближайший банкомат — далеко. Казалось бы, никакой ловушки здесь нет. Однако оплачивать покупки мошенник будет не своей картой, а украденной.

«В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до одной-трех тысяч рублей код не нужен», — объяснила эксперт.

Если покупатель согласится на такую сделку с мошенником, то ему придется доказывать свою непричастность к этой афере. Ведь оплата с украденной карты будет привязана к покупке доверчивого покупателя, и именно его лицо запечатлит камера видеонаблюдения на кассе.

«Ни в реальной жизни, ни в интернете, нельзя соглашаться ни на какие предложения неизвестных лиц, связанные с наличными деньгами или банковскими картами», — подвела итог Бастрыкина.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества в Telegram. Чтобы завладеть данными жертв, аферисты отправляют сообщение с вопросом «Это ты на фото?». К нему мошенники прикрепляют файл с вирусом.