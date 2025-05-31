Россиянам рассказали о возможности сделать в паспорте отметку о группе крови

Сведения ИНН и группе крови в паспорте являются необязательными, при этом проставление уполномоченными органами разрешается и не делает главный документ недействительным. Об этом ТАСС сообщили в главке МВД России по вопросам миграции.

В ведомстве отметили, что паспорте гражданина проставляются как обязательные, так и необязательные отметки.

Необязательные отметки, проставляемые организациями и иными органами, о группе крови, а также об идентификационном номере налогоплательщика», — заявили в пресс-службе.

Обязательными к проставлению являются сведения об отношении к воинской обязанности, а также отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина.

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