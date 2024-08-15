Россиянам перечислили используемые мошенниками стоп-слова

В Сбере назвали стоп-слова и фразы, используемые мошенниками

Фото: РИА «Новости»

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов выделил основные стоп-слова и фразы, которые часто используют мошенники. Их он перечислил в беседе с РБК.

Представитель банка предостерег от общения по телефону с человеком, который произносит слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС».

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — заявил Кузнецов.

Он отметил, что наиболее распространенными схемами мошенников являются звонки по телефону и сообщения в мессенджерах от имени представителей правоохранительных органов и Центрального банка, предлагающих перевести деньги на безопасный счет.

В Сбере рассказали, что россиянам также часто звонят якобы операторы сотой связи с предложением продлить договор или «специалисты» из социального фонда под предлогом перерасчета пенсии.

Ранее эксперт по информационной безопасности Банка России рассказал, что мошенники стали использовать дипфейки для обмана россиян.

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