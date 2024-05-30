Россиянам рассказали о повышении пенсионных выплат в июне

Декан Виноградов заявил о повышении пенсий с 1 июня россиянам старше 80 лет

Повышение пенсий в июне этого года коснется двух категорий граждан — кому исполнилось 80 лет и кто уволился в апреле. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм» .

Он обратил внимание, что по достижении 80 лет пенсионерам в два раза повышают выплаты по старости. Для этого не требуется подавать никаких заявлений, выплату перерасчитают автоматически.

Еще одна категория граждан — уволившиеся в позднее время. Из-за того, что работающим пенсионерам не полагается индексация, перерасчет их пенсии происходит после выхода на заслуженный отдых.

«Пенсия увеличивается уже на второй месяц после увольнения», — объяснил эксперт.

Ранее Вадим Виноградов заявил, что неработающие пенсионеры будут получать индексацию выплат два раза за год, начиная с 2025 года. Он отметил, что социальный фонд снова возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий нетрудящимся гражданам.