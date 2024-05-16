Стало известно, когда россиянам вернут двойную индексацию пенсий | 360°

Общество 16 мая 2024, 04:48 Стало известно, когда россиянам вернут двойную индексацию пенсий Юрист Виноградов: неработающим пенсионерам вернут двойную индексацию пенсий РИА «Новости»

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Неработающие пенсионеры будут получать индексацию выплат два раза за год, начиная с 2025 года. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, согласно конституционным правилам, индексацию пенсионных выплат с учетом инфляции будут проводить не реже двух раз за год, однако власти могут вводить дополнительные индексации. Дважды в год пенсии повышали до 2019-го, потом в связи с реформами индексацию начали проводить только один раз — с 1 января. Начиная с 2025 года январскую индексацию отменят.

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«Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по ее окончательной корректировке с 1 апреля», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что телефонные аферисты придумали новый способ кражи денег и конфиденциальных данных у пенсионеров. Мошенники звонят жертвам, представляются сотрудниками социального фонда и предлагают «перерасчет пенсии» якобы для ее повышения.