Россиянам рассказали о новых законах для борьбы с мошенничеством

Володин: в 2025 году приняли 10 законов, направленных на борьбу с мошенничеством

В 2025 году в России приняли 10 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Рост числа киберпреступлений удалось остановить уже в первом полугодии, сообщил в мессенджере MAX председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Впервые за несколько лет сократилось число зарегистрированных фактов мошенничества. Об этом свидетельствуют данные МВД и Генпрокуратуры», — написал он.

Председатель Госдумы отметил, что в силу вступила норма федерального закона, позволяющая блокировать сим-карты в случае превышения установленного лимита. Теперь гражданину можно регистрировать не более 20 абонентских номеров, а мигранту — не более 10.

Володин подчеркнул, что результаты реализации норм законов показали, что система позволяет уберечь россиян от финансовых потерь и действий кибермошенников.

Ранее адвокат Денис Талызин объяснил порядок действий, если мошенники оформили сим-карту на ваше имя.