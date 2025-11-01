Россияне больше не смогут оформить на свое имя более 20 сим-карт

В России вступили в силу поправки в закон № 303-ФЗ «О связи» , обязывающие мобильных операторов проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на каждого пользователя. Теперь у одного человека может быть не более 20 номеров, за исключением отдельных случаев.

Если лимит превышен, операторам запрещено обслуживать абонента.

В пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД рассказали, как узнать количество зарегистрированных сим-карт. Для этого необходимо зайти на «Госуслуги» и перейти в соответствующий раздел. Отказаться от незнакомых номеров можно прямо в приложении.

«Проверка займет несколько минут, но поможет избежать блокировки и защитит от возможного мошеннического оформления номеров без вашего ведома», — подчеркнули в полиции.

Ранее адвокат Денис Талызин рассказал, что делать, если мошенники оформили сим-карту на ваше имя.