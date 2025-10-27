Адвокат Талызин рассказал о том, как быть, если мошенники оформили сим-карту на ваше имя

Мошенники могут оформить сим-карту на гражданина без его ведома, используя незаконно полученные персональные данные. Об этом в беседе с RT предупредил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин.

По словам специалиста, пострадавшему необходимо обратиться в центральный офис оператора мобильной связи и написать заявление о том, что номер не был оформлен им лично и не использовался. Заявление следует отдать ответственному сотруднику службы безопасности под роспись.

Адвокат пояснил, что в центральных офисах операторов есть специальная структура для рассмотрения таких заявлений — служба безопасности. Поэтому обращение в центральный офис увеличит шансы на быстрое рассмотрение заявления.

Далее, как рекомендовал Талызин, нужно позвонить по телефону 112 — единому номеру вызова экстренных служб в России. По этому номеру можно сообщить всю известную информацию о преступлении.

В завершение адвокат посоветовал обратиться в ближайшее отделение полиции.