Работодатели стали чаще интересоваться соискателями-предпенсионерами

Российские компании стали чаще приглашать на работу соискателей предпенсионного возраста. Об этом пишут «Известия» .

В этом году число приглашений на работу граждан старше 50 лет существенно увеличилось — их стали звать на 95% чаще. Предпенсионерам предлагают занять должности рабочего и обслуживающего персонала, а также в сфере логистики, продаж, строительства, недвижимости и производства.

Интерес к этой возрастной категории работников мог повыситься из-за их опыта и квалификации. В отличие от молодых сотрудников, компаниям не нужно тратиться на их обучение.

«Если еще недавно после 40 лет было сложно найти работу, то сейчас у людей старше 50 лет больше шансов трудоустроиться. Если есть спрос на их компетенции, то есть и желание оставаться в компании», — рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Ранее депутат Светлана Бессараб предложила ввести для сотрудников, работающих за компьютером, 15-минутные перерывы. Она подчеркнула, что трудиться без перерыва вредно для здоровья.