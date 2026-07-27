Россиянам рассказали о компенсации за застрявший лифт

Юрист Русяев: жильцы могут получить компенсацию за застрявший лифт

Россияне смогут потребовать компенсацию, если из-за неисправности лифта понесли материальный или моральный ущерб. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с RT .

Лифт относят к общему имуществу многоквартирного дома, поэтому управляющая компания отвечает за его исправность. Если поломка произошла из-за ненадлежащего обслуживания, жилец вправе потребовать выплату.

«У пострадавшего есть право требовать как возмещения материального ущерба, например удержанной за прогул [работы из-за остановки лифта] части зарплаты, так и компенсации морального вреда за пережитый стресс», — рассказал Русяев.

Для получения компенсации жильцу потребуется направить в управляющую компанию письменную претензию и приложить подтверждающие документы.

Тем временем в Подмосковье продолжили плановый ремонт и восстановление лифтового оборудования. За первое полугодие специалисты устранили неисправности более чем в 16 тысячах лифтов по обращениям жителей.