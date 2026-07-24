Свыше 16 тысяч лифтов отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжается плановая работа по ремонту и восстановлению лифтового оборудования. За первое полугодие специалисты устранили неисправности более чем в 16 тысячах лифтах, реагируя на обращения жителей.

Во время работ ремонтируют створки дверей, замки, приводы и датчики, меняют тормозные накладки, канаты, шкивы, подшипники и другие изношенные элементы.

Кроме того, специалисты восстанавливают работу электродвигателей, лебедок, электрощитов, кнопочных панелей, а также освещения, вентиляции и других систем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию лифтов.

Техническое обслуживание проводят ежедневно силами специализированных лифтовых организаций, которые работают во всех городских округах региона во взаимодействии с управляющими компаниями и диспетчерскими службами.

Наибольшее количество ремонтов с начала года выполнили в Люберцах (1776 лифтов), Мытищах (1543), Ленинском городском округе (1489), Химках (1467) и Балашихе (1390).

«Сегодня в Подмосковье эксплуатируется более 67 тысяч лифтов в 14 тысячах МКД. За пять лет в систему ЕДС поступило порядка 140 тысяч обращений, 46% из них приходится на дома, построенные после 2015 года. В 2025 году число обращений впервые снизилось на 18%. Это результат планомерной и системной работы. Опыт нашего региона по внедрению стандарта содержания лифтов признан положительным на федеральном уровне и в настоящее время масштабируется на всю страну», — отметил ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

При возникновении неисправностей жители могут обратиться в свою управляющую компанию, Единую диспетчерскую службу Московской области или территориальное подразделение Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.