Россиянам рассказали о действенном способе покрасить темные яйца

Срок хранения яиц и способы их покраски перед Пасхой в беседе с RT обсудил председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов . Политик отметил, что темные яйца тоже можно красиво покрасить, если соблюдать некоторые условия.

Депутат напомнил, что срок хранения сырых яиц зависит от условий — при температуре 0…+4 градуса они могут оставаться свежими до четырех-пяти недель. Иванов добавил, что перед Пасхой можно приобрести яйца заранее, чтобы избежать наценки, но не ранее, чем за три-четыре недели.

Для покраски, согласился он, больше подходят белые яйца, но темные тоже можно красиво покрасить.

«Чтобы темные яйца лучше прокрасились, можно предварительно обработать их слабым раствором уксуса. Это поможет удалить защитный слой и обеспечить лучшее сцепление красителя с поверхностью яйца. Также можно использовать более концентрированные красители или нанести несколько слоев краски», — посоветовал Иванов.

Пасху, главный церковный праздник, отметят в ночь на 20 апреля. По погоде в этот день в старину составляли прогноз на целый год.