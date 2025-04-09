Пасхальный прогноз: какая погода ждет Москву и что сулит народный календарь

Пасху, главный церковный праздник, отметят в ночь на 20 апреля. В старину люди верили, что по погоде на Светлое Христово Воскресение можно составить прогноз на целый год: если тепло и ясно — лето будет урожайным, а если холодно — жди затяжной весны. Какой выдастся Пасха-2025 для жителей Москвы и Подмосковья, выяснил 360.ru.

Погода на Пасху в Москве и Подмосковье

Прогноз погоды на Пасху весьма оптимистичный, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Существенных осадков не ожидается, будет комфортно, солнечно, хоть и с переменной облачностью.

Некоторые прогностические модели указывают на то, что днем 20 апреля столбики термометров покажут от +18 до +19 градусов.

«Скорее всего, компьютер выдает такие значения после низких температур. Я сомневаюсь, что будет очень тепло, ведь сейчас выпало много снега, на таяние которого будет тратиться энергия. Тем не менее совершенно точно, что к Пасхе от сугробов не останется и следа», — заверила метеоролог.