Пасхальный прогноз: какая погода ждет Москву и что сулит народный календарь
Метеоролог Позднякова спрогнозировала тепло на Пасху 20 апреля
Пасху, главный церковный праздник, отметят в ночь на 20 апреля. В старину люди верили, что по погоде на Светлое Христово Воскресение можно составить прогноз на целый год: если тепло и ясно — лето будет урожайным, а если холодно — жди затяжной весны. Какой выдастся Пасха-2025 для жителей Москвы и Подмосковья, выяснил 360.ru.
Погода на Пасху в Москве и Подмосковье
Прогноз погоды на Пасху весьма оптимистичный, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Существенных осадков не ожидается, будет комфортно, солнечно, хоть и с переменной облачностью.
Некоторые прогностические модели указывают на то, что днем 20 апреля столбики термометров покажут от +18 до +19 градусов.
«Скорее всего, компьютер выдает такие значения после низких температур. Я сомневаюсь, что будет очень тепло, ведь сейчас выпало много снега, на таяние которого будет тратиться энергия. Тем не менее совершенно точно, что к Пасхе от сугробов не останется и следа», — заверила метеоролог.
Как погода на Пасху связана с погодой на будущее
Наши предки не имели под рукой телефонов и не могли за минуту узнать прогноз погоды, поэтому ориентировались на приметы. Вот некоторые из них:
- если погода на Пасху безветренная и солнечная, предстоящее лето выдастся теплым и урожайным;
- мороз на Пасху — жди урожайного лета;
- мороз и гром в пасхальный день означают, что предстоящим летом следует ждать урожай льна;
- гроза на Пасху — к поздней и сухой осени;
- дождь без грозы на Пасху — к дождливой весне;
- холодный и хмурый день — к сухому лету;
- дождливый пасхальный день — к обильному урожаю ржи и дождливой весне;
- день на Пасху холодный — следующую неделю жди похолодания и заморозков, лето будет сухим;
- на Пасху дует холодный северный ветер — к холодной весне.
Народные поговорки о погоде на Пасху
- О ясной погоде
«На Пасху небо ясно — солнце летом красное»
«Если на Христов день солнце играет — жди хорошего урожая»
«Пасха в солнышке — сей пшеницу в песочек» (к сухому лету)
- О дожде и ненастье
«Дождь на Пасху — травы будет много, а хлеба мало»
«Мокро на Воскресение — весна дождливой будет»
«Гром на Пасху — к теплому и обильному лету»
- О холоде и заморозках
«Если на Пасху снег лежит — год будет грибной»
«Мороз в Светлое Воскресение — к затяжной весне»
«Холодная Пасха — жди семь морозных утренников»
Что нужно сделать на Пасху: главные традиции для верующих
Посетить ночное богослужение
Главное событие Пасхи — праздничная служба, которая начинается в ночь с Великой субботы на воскресенье. В храмах проходит крестный ход, читаются пасхальные песнопения, и священник возглашает: «Христос Воскресе!» — на что верующие отвечают: «Воистину Воскресе!»
Освятить куличи, яйца и пасху
Перед праздником верующие готовят пасхальные угощения — куличи, творожную пасху и крашеные яйца. Их освящают в храме либо в субботу, либо после ночной службы.
Разговеться после Великого поста
После долгого воздержания в пище на Пасху наступает разговение. За праздничным столом первым делом едят освященное яйцо и кулич, а затем другие угощения.
Поздравить близких и подарить пасхальные яйца
Христосование — древний обычай: верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» и дарят крашеные яйца как символ жизни и победы над смертью.
Совершить добрые дела
Пасха — время милосердия: принято помогать нуждающимся, посещать больных и одиноких, делиться угощениями.
Не забывать о молитве
Даже в радости праздника важно поблагодарить Бога за дарованное спасение и помолиться за близких.