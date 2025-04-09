Пасхальный прогноз: какая погода ждет Москву и что сулит народный календарь

Метеоролог Позднякова спрогнозировала тепло на Пасху 20 апреля

Фото: Медиасток.рф

Пасху, главный церковный праздник, отметят в ночь на 20 апреля. В старину люди верили, что по погоде на Светлое Христово Воскресение можно составить прогноз на целый год: если тепло и ясно — лето будет урожайным, а если холодно — жди затяжной весны. Какой выдастся Пасха-2025 для жителей Москвы и Подмосковья, выяснил 360.ru.

Погода на Пасху в Москве и Подмосковье

Прогноз погоды на Пасху весьма оптимистичный, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Существенных осадков не ожидается, будет комфортно, солнечно, хоть и с переменной облачностью.

Некоторые прогностические модели указывают на то, что днем 20 апреля столбики термометров покажут от +18 до +19 градусов.

«Скорее всего, компьютер выдает такие значения после низких температур. Я сомневаюсь, что будет очень тепло, ведь сейчас выпало много снега, на таяние которого будет тратиться энергия. Тем не менее совершенно точно, что к Пасхе от сугробов не останется и следа», — заверила метеоролог.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Как погода на Пасху связана с погодой на будущее

Наши предки не имели под рукой телефонов и не могли за минуту узнать прогноз погоды, поэтому ориентировались на приметы. Вот некоторые из них:

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Народные поговорки о погоде на Пасху

«На Пасху небо ясно — солнце летом красное»

«Если на Христов день солнце играет — жди хорошего урожая»

«Пасха в солнышке — сей пшеницу в песочек» (к сухому лету)

«Дождь на Пасху — травы будет много, а хлеба мало»

«Мокро на Воскресение — весна дождливой будет»

«Гром на Пасху — к теплому и обильному лету»

«Если на Пасху снег лежит — год будет грибной»

«Мороз в Светлое Воскресение — к затяжной весне»

«Холодная Пасха — жди семь морозных утренников»

Фото: Медиасток.рф

Что нужно сделать на Пасху: главные традиции для верующих

Посетить ночное богослужение

Главное событие Пасхи — праздничная служба, которая начинается в ночь с Великой субботы на воскресенье. В храмах проходит крестный ход, читаются пасхальные песнопения, и священник возглашает: «Христос Воскресе!» — на что верующие отвечают: «Воистину Воскресе!»

Освятить куличи, яйца и пасху

Перед праздником верующие готовят пасхальные угощения — куличи, творожную пасху и крашеные яйца. Их освящают в храме либо в субботу, либо после ночной службы.

Фото: Медиасток.рф

Разговеться после Великого поста

После долгого воздержания в пище на Пасху наступает разговение. За праздничным столом первым делом едят освященное яйцо и кулич, а затем другие угощения.

Поздравить близких и подарить пасхальные яйца

Христосование — древний обычай: верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» и дарят крашеные яйца как символ жизни и победы над смертью.

Совершить добрые дела

Пасха — время милосердия: принято помогать нуждающимся, посещать больных и одиноких, делиться угощениями.

Не забывать о молитве

Даже в радости праздника важно поблагодарить Бога за дарованное спасение и помолиться за близких.

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