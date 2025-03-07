Россиянам рассказали, насколько увеличится социальная пенсия с 1 апреля

В России средний размер социальной пенсии с 1 апреля текущего года составит 15,5 тысячи рублей после индексации на 14,75%. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

«С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)», — сказала Солодовникова.

Эксперт напомнила, что такого вида пенсию могут получать россияне, которые не наработали права на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и других). Такую пенсию назначают на пять лет позже общеустановленного срока в 65 лет для женщин и в 70 лет для мужчин. Также социальную пенсию получают по инвалидности или по случаю потери кормильца.

По словам Солодовниковой, индексация также коснется таких пенсионеров, как пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов и другие.

«Общее количество получателей таких пенсий примерно 700 тысяч человек», — рассказала эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что при утрате указанного в трудовой книжке стажа для назначения пенсии, его можно подтвердить с помощью банковских выписок.