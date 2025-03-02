Россиянам объяснили, как подтвердить потерянный стаж для пенсии

Юрист Виноградов: потерянный стаж для пенсии могут подтвердить справки о доходах

Россияне могут подтвердить указанный в трудовой книжке стаж для назначения пенсии при его утрате с помощью банковских выписок. Об этом агентству «Прайм» сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Для подтверждения стажа также подойдут трудовые договоры, справки о доходах и налоговые декларации. За ними нужно обратиться в госархивы, архивы предприятий или организаций, где работал человек.

Данные о сотрудниках хранятся в компаниях долго и их обязаны предоставить по запросу. Если документы потерялись по уважительной причине, можно привлечь свидетелей, работавших с вами.

«Если документы утеряны в результате чрезвычайных ситуаций, например, не сохранились даже в архивах, то свидетели могут подтвердить весь стаж работы», — подчеркнул Виноградов.

В таком случае они сами должны иметь документы о трудоустройстве у того же работодателя и в тот же период.

Социальный фонд России с 2026 года начнет автоматически назначать страховую пенсию по старости за месяц до достижения пенсионного возраста. Это нововведение позволит будущим пенсионерам избежать необходимости самостоятельного обращения с заявлением.