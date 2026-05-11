Россиянам рассказали, кто в июне получит прибавку к пенсии

Несколько категорий пенсионеров получат повышенные выплаты в июне, в их числе граждане, которым в мае исполнилось 80 лет. Об этом РИА «Новости» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Во-первых, до 19 169,38 рубля будет увеличена фиксированная выплата в структуре страховой пенсии гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет или которым была присвоена инвалидность I группы. Инвалидам первой группы также полагается надбавка за уход, которая составляет 1413,86 рубля», — сказала она.

Финогенова добавила, что фиксированную выплату могут повысить только один раз и по одному основанию. Кроме того, повышение выплат затронет работающих пенсионеров, которые уволились в мае.

Еще одна категория пенсионеров, имеющая право на увеличение выплаты, — те, у кого появились иждивенцы. Это могут быть несовершеннолетние дети, братья, сестры и внуки до 18 лет, а также дети-инвалиды от 18 до 23 лет. Надо было только подать заявление об этом в Социальный фонд.

Ранее председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова рассказывала, что при позднем обращении за назначением страховой пенсии со старости она может быть больше, так как к сумме ИПК и фиксированной выплате применят повышающие коэффициенты.