Глава СДСЖР Епифанова напомнила, что пенсия по старости может быть выше при позднем обращении

В России страховая пенсия по старости может быть больше, если гражданин обращается за ее назначением не сразу после возникновения права, а позднее. Об этом рассказала председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова в беседе с RT .

По ее словам, в такой ситуации применяются повышающие коэффициенты к сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов и к фиксированной выплате.

«Прибавка формируется сразу по двум элементам расчета, поэтому итоговый размер будущей ежемесячной выплаты растет заметнее, чем если смотреть только на одну часть пенсии», — объяснила эксперт.

Важно учитывать два ограничения: повышающие коэффициенты применяются только при отсрочке не менее 12 полных месяцев со дня возникновения права на пенсию, а максимальный период их применения ограничен 10 годами, предупредила Епифанова.