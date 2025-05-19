Россиянам рассказали, кто в ближайшее время получит повышенные пенсии

С августа этого года работающие пенсионеры получат увеличение пенсий. Об этом сообщила депутат ГД Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru .

«С 1 октября текущего года на 4,5% будут повышены пенсии военных пенсионеров, пенсионеров силовых структур», — сказала она.

Также, по словам депутата, с 1 августа пенсионные выплаты в очередной раз повысят работающим пенсионерам. Увеличение рассчитают по баллам, которые сотрудники получили за прошлый год. Максимальный размер повышения может составить три балла.

Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказал, что мошенники придумали новую схему с пенсиями. Они звонят от имени фонда «Россия» или Пенсионного фонда и сообщают о якобы перерасчете выплат.

Для получения денег просят назвать личные данные или отправить «страховой взнос» на счет аферистов. Звучат убедительно, особенно для пожилых граждан.