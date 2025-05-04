В Госдуме предупредили о новой схеме «пенсионных» мошенников

Мошенники начали звонить гражданам от имени фонда «Россия» или Пенсионного фонда с ложным сообщением о перерасчете пенсии. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Парламентарий сообщил, что телефонные мошенники все чаще маскируются под официальные организации. По его словам, одна из новых схем предполагает звонки якобы от имени фонда «Россия» или Пенсионного фонда с сообщением о перерасчете пенсий.

Жертве говорят, что ей положены дополнительные выплаты, но для их получения нужно назвать личные данные или даже перевести «страховой взнос» на счет мошенников. Звучит убедительно — особенно для пожилых людей, которые действительно ждут повышения пенсии и привыкли доверять «официальным» звонкам.

Он напомнил, что в 2023 году Пенсионный фонд и Фонд социального страхования были объединены в Социальный фонд России.

В чем опасность

Парламентарий предупредил, что такие мошеннические схемы могут привести к утечке персональных данных, потере денег и даже оформлению кредитов на имя жертвы.

Немкин отметил, что преступники часто владеют минимальной информацией о человеке, что делает их слова более правдоподобными. Он подчеркнул, что если пенсионер сообщит паспортные данные или номер карты, последствия могут быть очень серьезными.

Как обезопасить себя от угрозы

«Социальный фонд работает исключительно через личные кабинеты, официальные письма или по предварительной заявке от самого гражданина. Если звонок кажется подозрительным — лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер», — заявил парламентарий.

В заключение Немкин добавил, что особое внимание стоит уделить информированию пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами таких афер.

Ранее появилась информация, что мошенники все чаще обманывают россиян, притворяясь, что помогают получить ключи от нового домофона.