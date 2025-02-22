Россиянам рассказали, кто сможет получать сразу несколько пенсий

Граждане России, у которых есть трудовой стаж в государствах — членах ЕАЭС, могут получать пенсию от нескольких стран одновременно. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

По его словам, согласно соглашению о пенсионном обеспечении в Евразийском экономическом союзе гражданин может получать пенсию за трудовой стаж, приобретенный в разных странах — членах союза. Причем каждое государство будет выплачивать пенсию за периоды работы, в течение которого вносились страховые взносы на его территории.

«Если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств», — объяснил депутат, отметив, что ограничений по количеству или размеру пенсий нет.

По его словам, для назначения выплаты учитывается стаж работы не менее 1 года в стране, при этом в случае, когда стажа в одной стране недостаточно для получения пенсии, учитывается трудовая деятельность в других государствах союза.

«Процесс назначения пенсии с учетом соглашения ЕАЭС имеет на практике целый ряд нюансов, поэтому все „трудные“ вопросы следует адресовывать Соцфонду в России и аналогичным госорганам в Евразийском союзе», — порекомендовал Никитин.

Ранее стало известно, что, начиная с 2026 года, Социальный фонд России начнет автоматически назначать страховую пенсию по старости за месяц до достижения гражданами пенсионного возраста. Это новшество позволит будущим пенсионерам избежать необходимости самостоятельного обращения с заявлением.