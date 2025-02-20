Депутат Чаплин: СФР начнет автоматически назначать страховую пенсию в 2026 году

Начиная с 2026 года, Социальный фонд России (СФР) начнет автоматически назначать страховую пенсию по старости за месяц до достижения гражданами пенсионного возраста. Об этом сайту kp.ru сообщил член комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Никита Чаплин.

Это новшество, по словам политика, позволит будущим пенсионерам избежать необходимости самостоятельного обращения с заявлением, так как все необходимые процедуры будут осуществляться без заявления. Будущим пенсионерам будет направлено уведомление с информацией о состоянии их лицевых счетов и предполагаемом размере пенсии.

Мера облегчит процесс оформления пенсии, особенно для тех, кто ограничен в передвижении или испытывает трудности с доступом к госуслугам, добавил депутат.