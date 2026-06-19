Россиянам рассказали, дети какого пола быстрее готовы съехать от родителей

Девочки, как правило, быстрее становятся готовы к самостоятельной жизни и переезду от родителей в отдельное жилье, чем мальчики. Об этом 360.ru сообщила детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

По словам эксперта, внутренняя зрелость зачастую приходит к представительницам прекрасного пола раньше, чем к их сверстникам-юношам.

«В основном девочки готовы сепарироваться раньше. Они более социальные, быстрее отправляются во взрослую жизнь. Мальчики в целом взрослеют позже, тем более сейчас, нередко они более инфантильные», — отметила Покусаева.

Подробнее о том, как правильно должен проходить процесс сепарации родителей и детей и нужно ли для этого приобретать сыну или дочери собственное жилье, читайте в нашей статье.