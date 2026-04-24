Россиянам рассказали, какой праздник в Церкви называют женским днем

Православная церковь с 1990-х годов стала называть женским днем не 8 Марта, а совершенно другой праздник — День святых жен-мироносиц. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

Он отметил, что в этом, безусловно, есть смысл. Только день жен-мироносиц — не просто аналог советского праздника. Береговой напомнил, что в древнем мире женщина считалась существом «второго сорта», с которым даже разговаривать было зазорно.

«А Господь наш Иисус Христос пришел, чтобы изменить этот мир. И женщины, чуткие сердцем, это почувствовали: они слушали Его проповеди и служили Ему „от имений своих“», — пояснил священник.

В 2026 году День жен-мироносиц будет отмечается 26 апреля. Праздник посвятили женщинам-христианкам, которые были в кругу ближайших учеников Иисуса Христа. Они пришли на третий день после распятия, чтобы намазать тело Господа благовониями, главным из которых было миро. Отсюда и появилось название «мироносицы». Эти женщины стали первыми свидетельницами Воскресения Спасителя.

Ранее в Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в Кашире пройдет православный праздник «Путь мироносиц». На территории Никитского женского монастыря пройдут мастер-классы, концерты, круглый стол и ярмарка ремесел.