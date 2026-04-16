В Кашире отметят православный праздник «Путь мироносиц»

26 апреля на территории Никитского женского монастыря в Кашире пройдет православный праздник «Путь мироносиц». По информации Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие призвано подчеркнуть духовную красоту женщины, воспеть материнскую любовь и семейные традиции.

Праздник начнется в 8:30. В течение дня гостей будут ждать мастер-классы, в том числе по кузнечному делу и колокольному звону. Также откроются ярмарка ремесел, зона традиционных игр и забав, гастрономический уголок и концертная площадка. Посетители смогут оставить добрые слова для мамы на специальном холсте.

В трапезной монастыря организуют круглый стол на тему «Нравственное и культурное воспитание. Формы и способы взаимодействия».

Никитский женский монастырь — одно из самых значимых мест в городе. Отсюда открывается живописный вид на Оку, а атмосфера наполнена тишиной и умиротворением.