«Поможет избежать ажиотажа». Эксперт оценил идею о введении «шашлычного эмбарго» в России

Предложенная в Госдуме инициатива о введении в период майских праздников в России «шашлычного эмбарго» направлено на снижение ажиотажного бума, характерного для этого времени на продовольственном рынке. Об этом в разговоре с 360.ru заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«Какую бы цену не установили на маринованное, свежее, охлажденное мясо, граждане, конечно же, будут покупать его при любых условиях. Из-за этого торговые сети неизбежно перейдут на новый ценовой уровень. Эмбарго в этом смысле очень интересная мысль, которая как раз на некоторое время ограничит потребление и производство и поможет избежать этого ажиотажного спроса, который возникает в конце апреля-начале мая», — сказал он.

Однако, несмотря на то, что мера действительно может подействовать для регуляции ценового уровня, необходимо дополнить ее и информационной работой с россиянами.

«Параллельно надо еще проводить информационную работу, рассказывать о вреде злоупотребления мясом и активными возлияниями на приусадебных участках. Эмбарго, в сочетании с такой продуманной политикой хотя бы на две недели, может действительно дать хорошие результаты», — заключил Бархота.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут с идеей ввести «шашлычное эмбарго» на период майских праздников в России. Среди предложенных им инициатив — ограничение экспорта свинины и мяса птицы до 1 июня, а также введение беспошлинных кват на импорт свинины и говядины общим объемом не менее 150 тысяч тонн.