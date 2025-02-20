Россиянам рассказали, какие пенсии и социальные выплаты вырастут с 1 марта

Депутат Чаплин: с 1 марта в России вырастут военные пенсии и соцвыплаты

С 1 марта в России для ряда женщин увеличат размер пособия по беременности и родам, а также внесут изменения в систему поддержки военных пенсионеров и медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности. Об этом в беседе с RT заявил депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Значительные изменения парламентарий отметил в сфере пособий по беременности и родам, которые назначаются женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия.

«Вместо прежних 920 рублей пособие теперь будет равно прожиточному минимуму в регионе. Это позволит будущим мамам чувствовать себя более защищено в сложной жизненной ситуации», — сказал он.

Обновления затронут и порядок проведения медицинской комиссии, в результате которой россиянам назначают ту или иную группу инвалидности.Систему дополнили более точными критериями для индивидуальной работы с каждый пациентом.

Также в марте правительство проведет дополнительную индексацию выплат военным пенсионерам. Это коснется не только бывших военнослужащих, но и сотрудников силовых ведомств.

«Помимо уже произведенной индексации на 5,1%, вводится дополнительная индексация на 4,4%. Военные пенсионеры получат проиндексированные выплаты, включая доплаты за январь и февраль», — пояснил Чаплин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о категориях граждан, которые могут оказаться в числе получателей социальной пенсии.

По ее словам, эти выплаты предоставляются россиянам, имеющим инвалидность, потерявшим кормильца или достигшим возраста старше пяти лет от общего пенсионного возраста.