Депутат Бессараб: доплаты по социальным пенсиям ожидаются в апреле

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT рассказала о категориях граждан, которые могут оказаться в числе получателей социальной пенсии.

Парламентарий разъяснила, что социальные пенсии предоставляются гражданам, имеющим инвалидность, потерявшим кормильца или достигшим возраста старше пяти лет от общего пенсионного возраста. Размеры социальных пенсий обычно ниже страховых пенсий по старости. После проведенной в апреле индексации социальных пенсий ожидается значительное увеличение доплат, добавила депутат.

Бессараб акцентировала внимание на том, что общая сумма пенсионного обеспечения каждого гражданина не должна опускаться ниже величины прожиточного минимума, составляющего сегодня 15 250 рублей. Если региональный прожиточный минимум оказывается меньше указанного показателя, недостающую сумму компенсирует федеральный бюджет.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков объявил, что с 1 апреля социальные пенсии в стране будут проиндексированы на 14,75%.