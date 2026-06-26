Россиянам рассказали, какая возрастная категория наиболее востребована на рынке труда

Министр труда и соцзащиты: на рынке труда более востребованы люди в 40-45 лет

Россияне 40–45 лет входят в число наиболее востребованных специалистов на российском рынке занятости. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, его процитировало РИА «Новости» .

«Почему мы говорим про 40-45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству», — сказал он.

По словам Котякова, именно эта возрастная категория демонстрирует самую высокую производительность и входит в число наиболее привлекательных для работодателей.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что работодатели охотнее рассматривают резюме с фотографиями. Он отметил, что с данными кандидатов без фото могут даже не ознакомиться.