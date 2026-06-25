HR-эксперт Мурадян отметил, что работодатели отдают предпочтение резюме с фотографиями

Руководитель международного кадрового агентства «АмАлко» Гарри Мурадян рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что работодатели чаще всего сначала рассматривают анкеты с фотографиями.

Он отметил, что в зарубежных странах при отправке резюме не принято указывать пол, возраст и фотографию. Это позволяет выбирать кандидата без предубеждений. Однако на российском рынке ситуация иная: почти на всех карьерных сайтах есть поля для указания пола, возраста и фотографии.

По словам Мурадяна, те, кто укажет фотографию в резюме, будут рассматриваться в первую очередь. А те, кто не укажет фото, могут оказаться во втором порядке или даже остаться без внимания.