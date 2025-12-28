Россиянам рассказали, как правильно выбрать новогоднюю пиротехнику

У салютов, фейерверков и римских свечей должна быть маркировка с указанием класса, даты изготовления, конечного срока годности и контактов производителя. Об этом RT заявила кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.

Он напомнила, что пиротехнические изделия делятся на пять классов в зависимости от состава, энерговыделения и радиуса опасной зоны.

«Для бытового применения законодательно разрешены лишь классы I–III», — уточнила эксперт.

Бахвалова посоветовала обращать внимание на целостность корпуса и четкость инструкции. Если надписи нанесли кустарным способом, необходимо отказаться от это пиротехники. Также достаточным основанием для отмены покупки может стать отсутствие пломбы на запальном узле.

По словам специалиста, у римских свечей и батарей салютов обязательна должна быть фиксация с помощью грунтозацепов или песчаного наполнителя.

«Никогда не держите изделие в руке после поджога запала», — подчеркнула она.

Если пиротехника не сработала, ее нужно изолировать в радиусе не менее 15 метров и выдержать 20-30 минут.

Ранее МЧС напомнило об уголовной ответственности за пожары, разгоревшиеся из-за пиротехники. За несоблюдение норм безопасности для физических лиц полагается штраф до до 15 тысяч рублей. Виновникам пожаров также может грозить до года тюрьмы.