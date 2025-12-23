МЧС РФ напомнило об уголовной ответственности за пожар из-за пиротехники

Небрежное обращение с пиротехникой нередко вызывает пожары в новогодние праздники. Какое наказание предусмотрено за соответствующее нарушение, сообщил « Ридус » со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Согласно данным ведомства, при соблюдении простых мер предосторожности вероятность возникновения опасных ситуаций резко снижается.

«Зрители должны находиться с наветренной стороны. На площадках для запуска запрещается курить, разводить огонь и оставлять пиротехнические изделия без присмотра. Детям нельзя запускать фейерверки, салюты, ракеты, фестивальные шары», — пояснили специалисты.

Как отметили в министерстве, за несоблюдение норм безопасности при обращении с пиротехникой предусмотрены штрафы. Так, физические лица могут быть наказаны суммой до 15 тысяч рублей. Кроме того, виновникам пожаров грозит уголовная ответственность с лишением свободы до года.