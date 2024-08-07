Россиянам рассказали, как поступить при нехватке стажа для назначения пенсии

Правовед Дзгоева: при нехватке страхового стажа можно докупить пенсионные баллы

Фото: РИА «Новости»

Для назначения пенсии требуется стаж не менее 15 лет и достижение пенсионного возраста. В случае нехватки стажа можно докупить пенсионные баллы, рассказала в беседе с РИА «Новости» заместитель руководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

«После достижения установленного пенсионного возраста может не возникнуть права на страховую пенсию по старости. <…> В таком случае, <…> можно их (пенсионные баллы - прим. ред.) „приобрести“», — отметила эксперт.

В 2024 году для получения пенсии необходимо наличие стажа минимум 15 лет и пенсионного коэффициента 28,2. Если речь идет о значительном несоответствии условиям, то человеку будут выплачивать социальную пенсию из федерального бюджета.

Ранее Дзгоева рассказала, в каких случаях перестают выплачивать пенсию.

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