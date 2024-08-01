Россиянам рассказали, в каких случаях перестают выплачивать пенсию

Доцент Дзгоева: в случае смерти и отмены гражданства выплата пенсии прекращается

Социальный фонд прекращает выплату пенсий, если человек признан безвестно отсутствующим или умер, при утрате права на получение пенсии и в других случаях. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

«Прекращение начисления пенсий возможно в случае смерти пенсионера либо признания его безвестно отсутствующим или умершим в установленном законом порядке», — сказала она.

Дзгоева отметила, что также выплаты прекращают в случае отказа человека от получения пенсии. Еще один возможный вариант для этого — аннулирование вида на жительство пенсионеру-иностранцу.

«В некоторых случаях ранее прекращенная пенсия может быть восстановлена. Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим», — добавила доцент.

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