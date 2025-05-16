Россиянам рассказали, как получить повышенную зарплату в июне

Россияне, которые выйдут работать в праздники, могут получить повышенную зарплату в июне. Об этом напомнила юрист Алла Георгиева в беседе с агентством «Прайм» .

В следующем месяце одна рабочая неделя будет короткой из-за Дня России — 12 июня. В этом году дата выпала на четверг. У многих людей этот день не будет рабочим. Также выходным днем объявили пятницу, 13 июня из-за переноса нерабочего дня с субботы, 8 марта.

«„Сдельщики“ — работники производств/заводов/пекарен, которые не могут остановить свою деятельность, получат оплату за свой труд не меньше, чем по двойному тарифу», — сказала Георгиева.

По ее словам, работника с пятидневкой могут вызвать в праздник только с его согласия. Исключения — аварии, катастрофы или другие ЧС, когда начальство вправе привлечь сотрудника без разрешения.

Если окладчик отработает праздник в рамках месячной нормы часов, ему доплатят одинарную дневную ставку сверх зарплаты. За переработку сверх нормы — двойную ставку. Альтернатива — взять отгул вместо доплаты, отметила юрист.

Ранее экономист Виктор Ляшок заявил, что вслед за снижением кадрового голода в России замедлится рост зарплат. По его прогнозам, это произойдет к 2026 году.