Рост зарплат в России замедлится

Вслед за снижением кадрового голода на российских предприятиях замедлится рост зарплат. Это произойдет к 2026 году, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«По-видимому, рост заработных плат в 2025–2026 годах замедлится по сравнению с темпами, которые наблюдались в 2023–2024 годах», — сказал он.

Экономист связал повышения последних лет со стремительно нараставшим дефицитом кадров. Однако нехватка специалистов, по оценкам Ляшок, достиг пика и пошла на спад.

Количество вакансий сократилось, уровень безработицы наоборот возрос. На этом фоне зарплатная гонка тоже замедлится.

Минэкономразвития прогнозировало в 2025 году рост выплат в реальном выражении на 7%, напомнил экономист. В 2026 году он снизится до 5,7%.

Рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплат возглавили Чукотка, ЯНАО и Магадан. Последние места заняли Ингушетия, Чечня и Сахалин.