Россиянам рассказали, как начать пользоваться накопительной частью пенсии

Накопительную часть пенсии можно разморозить после перевода средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом РИА «Новости » сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 годы и сформировал эту часть пенсионных накоплений», — уточнила экономист.

Перевод можно осуществить через сайты пенсионных фондов, в отделениях коммерческих банков и в онлайн-приложениях, а также при помощи «Госуслуг».

В последнем случае процедура займет всего несколько минут. Для этого потребуется аккаунт на «Госуслугах», доступ к сайту негосударственного пенсионного фонда и «Госключ», позволяющий подписывать электронные документы. Гражданину необходимо подать подписанное заявление через портал.

Начать получать выплаты можно через 15 лет после подписания договора или с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Участники ПДС могут каждый год получать вычет на взносы, который составляет до 52 тысяч рублей, а также передавать наследникам вложенные деньги.

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