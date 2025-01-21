Юрист Русяев рассказал о возможности докупить недостающие пенсионные баллы

Покупка недостающих пенсионных баллов — полезный инструмент для повышения уровня пенсионного обеспечения. Чем больше баллов накоплено за время трудовой деятельности, тем выше будут социальные выплаты. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с News.ru .

По словам эксперта, причины покупки дополнительных баллов могут варьироваться: работа без официального трудоустройства, занятость за рубежом, низкая зарплата или стремление выйти на пенсию раньше срока.

Процесс приобретения баллов, пояснил юрист, начинается с заключения договора о добровольном пенсионном страховании с Социальным фондом России. Заявление можно подать через портал «Госуслуги», официальный сайт фонда, МФЦ или отправить почтой. Понадобятся паспорт и документы, подтверждающие статус самозанятого или работу за пределами страны.