Россиянам рассказали, как мошенники используют ИИ на сайтах знакомств

Мошенники на сайтах знакомств все чаще прибегают к технологиям искусственного интеллекта для генерации вымышленных анкет с целью выманивания денег у россиян. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» юрист, заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

«Уже сегодня мошенники используют сгенерированные нейросетями фотографии, создают полностью вымышленные личности, ведут грамотную переписку с помощью ИИ, а также применяют дипфейки», — сказал он.

По словам специалиста, нынешние цифровые технологии позволяют подменять изображение и голос даже во время видеозвонка, поэтому созвон еще не служит надежным доказательством, что на связи настоящий человек.

В числе самых частых тактик по-прежнему фигурируют просьбы о финансовой помощи при лечении или после аварии, лжеинвестиции в криптовалюту, фишинговые ссылки для перехвата персональных данных и вымогательство с использованием интим-материалов.