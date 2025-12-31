Россиян предупредили о конфискации прав за украшение машины гирляндами

Россияне, которые украсят свои автомобили гирляндами красного цвета к Новому году, могут лишиться водительских прав на срок до одного года. Об этом РИА «Новости» рассказал сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

По его словам, автомобилисты должны в первую очередь задуматься о безопасности всех участников дорожного движения.

«Крепление гирлянд красного цвета спереди и белого сзади автомобиля запрещено и карается лишением прав на срок от полугода до года. Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами», — пояснил автоюрист.

Кроме того, гирлянды могут конфисковать, а водителей обязать привести авто в соответствие с заводской конструкцией.

Касьяненко добавил, что хоть и нет прямого запрета, чтобы украшать авто декоративными элементами, в частности, наклейками с Дедом Морозом, но они не должны закрывать обзор водителю. Так их нельзя размещать на лобовых и боковых окнах, зеркалах заднего вида и на дворниках. В случае нарушения водителя могут оштрафовать.

Еще один момент — украшения не должны закрывать госномер, мешать его чтение. За это тоже могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей или же лишить водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

