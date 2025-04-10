Россиянам рассказали, как бороться с эйджизмом

В обществе начал распространяться эйджизм — дискриминация по возрасту. Активистка и исследовательница проблем старшего возраста Татьяна Дроздова рассказала Telegram-каналу 360.ru , как помочь этой категории людей и справиться с возрастными предрассудками.

По ее словам, эйджизм — это в том числе представления о низкой ценности жизни пожилого человека, что его мнение необязательно учитывать, его проблемы неприоритетные, жалобы — надуманные.

«Эйджизмом грешит не только окружение, но и сами пожилые люди. Воспринимая себя через призму никчемности и негативного отношения, они могут скрывать проблемы и терпеть жестокость в свой адрес. Иногда жалобам пожилых просто не верят. Тут нам важно понимать: не у всех с возрастом наступает деменция. Агрессор может чувствовать большую безнаказанность при общении с человеком, которому никто не поверит», — сказала Дроздова.

Она отметила, что в решении проблемы эйджизма поможет создание сплоченных заботливых соседских сообществ, когда соседи знают, в какой квартире живет одинокий пожилой человек и в какой поддержке он нуждается.

«Соседи, которые каждый день забегают проведать, — это психологическая поддержка и чувство причастности. Важно привлекать внимание к проблемам людей старшего возраста, говорить об эйджизме, одиночестве и уязвимости, которую мы все так или иначе однажды на себе ощутим», — добавила собеседница 360.ru.

Ранее IT-специалисты старше 50 лет рассказали свои истории ко Дню борьбы с эйджизмом, который отмечают 13 января.