IT-специалисты старше 50 лет рассказали свои истории ко Дню борьбы с эйджизмом

День борьбы с эйджизмом отмечается 13 января. К этой дате в интернете разместили серию интервью с IT-специалистами старшего поколения. Они хотят показать, что работа в сфере информационных технологий доступна всем вне зависимости от возраста.

Один из участников проекта в 52 года основал школу цифровой грамотности, чтобы помогать детям и взрослым безопасно осваивать интернет. Кроме того, он оцифровывает культурное, историческое и духовное наследие России.

Другая участница — из Сибири — в 50 лет создала блог о садоводстве, оказавшийся прибыльным. Она сама пишет для него сценарии и тексты и делает графику.

Третья в 54 года освоила профессию эксперта-аналитика в области исследования детекторов искусственного интеллекта.

Будут и другие интервью, которые будут выходить до 19 января. Специалисты поделятся личным опытом, в том числе дадут советы, касающиеся отношения к возрасту.

«Именно они в очередной раз доказывают то, что возраст — это всего лишь цифра, а не препятствие для успешной карьеры в сферах, где возраст может показаться серьезной преградой», — заявил руководитель направления стратегических партнерств ОК Андрей Березкин.

Это уже не первая акция по борьбе с возрастными предрассудками. Ранее компания рассказывала о необычных хобби людей старшего поколения и выпускала комиксы об эйджизме в обществе.