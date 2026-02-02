Адвокат Богомолов предупредил о возможном штрафе за утрату паспорта по небрежности

Адвокат Виталий Богомолов предупредил в беседе с RT , что за потерю паспорта по небрежности на территории России могут вынести предупреждение или наложить штраф от 100 до 300 рублей.

По словам эксперта, при утрате документа необходимо сразу обратиться в ближайший отдел полиции и подать письменное заявление. После регистрации заявки гражданину выдадут талон-уведомление. Затем нужно подать заявление о выдаче нового паспорта.

Отвечая на вопрос о возможности оформления кредита мошенниками по найденному паспорту, адвокат пояснил, что в банках для выдачи кредита требуется не только паспорт, но и справка о доходах, сведения о недвижимости и другая информация, подтверждающая платежеспособность заемщика.