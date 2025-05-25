Россиянам рассказали, что делать при нехватке стажа для пенсии

Экономист Иванова-Швец: недостающий стаж для пенсии можно купить или заработать

Фото: РИА «Новости»

Если россиянам не хватило стажа для назначения страховой пенсии по старости, то они могут его купить или заработать Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Для покупки стажа и другими разъяснениями по поводу пенсии необходимо обратиться в Социальный фонд. В 2025 году стоимость стажа составит 59 241,6 рубля.

При этом Иванова-Швец уточнила, что всего можно докупить только 7,5 года. В любом случае, добавила эксперт, можно заранее просчитать, какой вариант предпочтительнее будущему пенсионеру и принять решение.

Юрист Илья Русяев ранее напомнил, что не все граждане России получают пенсию. Речь идет о тех, кто не набрал минимальный страховой стаж — менее 15 лет. Основную пенсию по старости начисляют при наличии нужного возраста, страхового стажа и определенного количества баллов.

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