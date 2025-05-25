Россиянам рассказали, что делать при нехватке стажа для пенсии

Экономист Иванова-Швец: недостающий стаж для пенсии можно купить или заработать

Если россиянам не хватило стажа для назначения страховой пенсии по старости, то они могут его купить или заработать Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Для покупки стажа и другими разъяснениями по поводу пенсии необходимо обратиться в Социальный фонд. В 2025 году стоимость стажа составит 59 241,6 рубля.

При этом Иванова-Швец уточнила, что всего можно докупить только 7,5 года. В любом случае, добавила эксперт, можно заранее просчитать, какой вариант предпочтительнее будущему пенсионеру и принять решение.

Юрист Илья Русяев ранее напомнил, что не все граждане России получают пенсию. Речь идет о тех, кто не набрал минимальный страховой стаж — менее 15 лет. Основную пенсию по старости начисляют при наличии нужного возраста, страхового стажа и определенного количества баллов.